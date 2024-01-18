Уролог рассказал, при каких мужских болезнях сауна опасна для здоровья Уролог Гончиков: посещение сауны нужно исключить при простатите и эпидидимите

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Простатит, эпидидимит, варикоцеле и ряд других заболеваний мужской половой системы являются противопоказаниями для посещения сауны, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-андролог, уролог Батор Гончиков. Он пояснил, что высокие температуры провоцируют обострение этих болезней.

Как отметил специалист, простатит, будучи воспалительным заболеванием предстательной железы, усиливается на фоне высокой температуры. То же касается и эпидидимита — воспаления эпидидимиса (трубочки, соединяющей яичко с семенными протоками). При повышенной температуре воспалительный процесс усиливается, приводя к появлению резкой боли в мошонке.

Орхит — это воспаление яичка, которое может быть вызвано инфекцией. На фоне высокой температуры воспаление может усилиться, из-за чего возможно появление отека, боли, покраснения кожи мошонки, а также повышение температуры тела, — продолжил эксперт.

Также он порекомендовал не посещать сауну при наличии варикоцеле или расширения вен яичка. Высокая температура усиливает циркуляцию крови в мошонке, спровоцировав усиление болевых симптомов. Кроме того, сауну следует исключить при гидроцеле — скоплении жидкости в оболочке яичка, вызывающем увеличение его размера. Жара в сауне может усилить этот процесс и ухудшить состояние. Врач также подчеркнул, что посещение сауны при наличии мочеполовых инфекций может способствовать их распространению и усилить симптомы.

Гончиков посоветовал принимать решение о возможности посещения сауны при наличии проблем с мочеполовой системой после консультации с врачом-урологом.

Ранее тренер, инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина назвала сжимание и разжимание мышц промежности, известное как упражнение Кегеля, эффективной практикой для сохранения здоровья простаты. По ее словам, это упражнение полезно делать мужчинам в любом возрасте.