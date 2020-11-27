Мужчина подал в суд на Первый канал за использование его фото в передаче

https://static.news.ru/photo/99aac2c8-30bd-11eb-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россиянин подал иск к Первому каналу на 5 млн рублей за использование его фотографий в передаче «Мужское/Женское», в которой освещалось избиение ребёнка пьяным отчимом.

Программа была посвящена инциденту, произошедшему 30 августа 2019 года. Тогда пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь своей сожительницы. Суд в Ульяновской области приговорил его к девяти годам тюрьмы.

По словам пресс-секретаря Останкинского суда Кристины Явкиной, суд приступил к рассмотрению иска 24 ноября.

В иске о защите чести и достоинства заявлена сумма морального ущерба в 5 миллионов рублей, — рассказала она.

Явкина уточнила, что по словам истца, он не имеет отношения к этому инциденту и считает неправомерным обнародование своих снимков, передаёт РИА Новости.

Первый канал пока это никак не прокомментировал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал иск к трём СМИ с требованием взыскать с них 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом рассказали в пресс-службе Останкинского суда Москвы, куда поступило исковое заявление.