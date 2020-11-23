Глава Роскосмоса подал иск к трём СМИ о защите деловой репутации

https://static.news.ru/photo/c12ff68e-2d9c-11eb-9370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал иск к трём СМИ с требованием взыскать с них 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом рассказали в пресс-службе Останкинского суда Москвы, куда поступило исковое заявление.

Исковые требования следующие: признать сведения, содержащиеся на сайтах этих СМИ, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Рогозина Д. О. Обязать удалить сведения из интернета по вступлении решения в законную силу. Взыскать моральный вред в размере 300 тыс. рублей — по 100 тыс. рублей с каждого, — приводит ТАСС слова представителей суда.

Ответчиками по иску проходят ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД „Аргументы недели“». Статьи, которые, по мнению Рогозина, нанесли ущерб его деловой репутации, были размещены на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru.

Как писал NEWS.ru, международная неправительственная организация Transparency International выпустила обзор уголовных дел, связанных с коррупцией в Роскосмосе и на связанных с ним предприятиях. Исследователи проанализировали госзакупки компании и обратили внимание на их непрозрачность из-за существующей системы назначения единственного поставщика и выбора субподрядчиков. При этом, как отмечают авторы документа, в ведомстве Дмитрия Рогозина хотят ещё более засекретить процедуры освоения бюджетных средств.