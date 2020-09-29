Музей скорой помощи Москвы запустил онлайн-экскурсии

https://static.news.ru/photo/076d4ff6-02ec-11eb-a294-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos03.ru

Музей скорой помощи запустил бесплатные виртуальные экскурсии, попасть на которые можно, оставив заявку на сайте.

Экспозиция музея состоит из трёх частей, которые отображают историю скорой помощи в дореволюционные годы, создание станции скорой помощи Александром Пучковым и деятельность неотложки в текущий период, передаёт «Москва 24».

Музей пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы, отметил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Конечно, мы рады знакомить москвичей и гостей города с историей создания и развития нашего музея. Поэтому мы запускаем онлайн-тур, чтобы любой посетитель нашего сайта смог виртуально прогуляться по музею и узнать много нового для себя. Создание онлайн-тура — важный и нужный шаг в сложившихся эпидемиологических условиях, — сказал он.

Музей скорой помощи открыли 8 сентября 2017 года в преддверии 870-летнего юбилея Москвы, событие было приурочено также к 130-летию со дня рождения создателя московской станции скорой помощи Александра Пучкова. В 2020 году учреждение вновь открылось после реставрации, в частности, там отреставрировали экспонаты, провели косметический ремонт и организовали новое музейное пространство. В экспозиции представлены документы и фотографии, аппаратура, медицинская форма разных лет, учебные пособия медиков, макеты первых карет и автомобилей скорой помощи и приборы связи.

Также посетители могу увидеть диораму и скульптурную композицию, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, осколки снарядов и авиабомб военного периода, медали и награды сотрудников неотложки.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве к 125-летию Сергея Есенина открыли памятник поэту. Монумент расположили на территории Московского государственного музея С. А. Есенина. Автор работы Григорий Потоцкий назвал её «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии».