Музей скорой помощи Москвы запустил онлайн-экскурсии

Музей скорой помощи запустил бесплатные виртуальные экскурсии, попасть на которые можно, оставив заявку на сайте.
Экспозиция музея состоит из трёх частей, которые отображают историю скорой помощи в дореволюционные годы, создание станции скорой помощи Александром Пучковым и деятельность неотложки в текущий период,
Музей пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы, отметил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.
Конечно, мы рады знакомить москвичей и гостей города с историей создания и развития нашего музея. Поэтому мы запускаем онлайн-тур, чтобы любой посетитель нашего сайта смог виртуально прогуляться по музею и узнать много нового для себя. Создание онлайн-тура — важный и нужный шаг в сложившихся эпидемиологических условиях, — сказал он.
Музей скорой помощи открыли 8 сентября 2017 года в преддверии 870-летнего юбилея Москвы, событие было приурочено также к 130-летию со дня рождения создателя московской станции скорой помощи Александра Пучкова. В 2020 году учреждение вновь открылось после реставрации, в частности, там отреставрировали экспонаты, провели косметический ремонт и организовали новое музейное пространство. В экспозиции представлены документы и фотографии, аппаратура, медицинская форма разных лет, учебные пособия медиков, макеты первых карет и автомобилей скорой помощи и приборы связи.
Также посетители могу увидеть диораму и скульптурную композицию, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, осколки снарядов и авиабомб военного периода, медали и награды сотрудников неотложки.
Как писал NEWS.ru ранее, в Москве к 125-летию Сергея Есенина открыли памятник поэту. Монумент расположили на территории Московского государственного музея С. А. Есенина. Автор работы Григорий Потоцкий назвал её «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии».
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