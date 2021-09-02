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Мутко рассказал, когда в России будет решён «вечный квартирный вопрос»

10:22, 02 сентября 2021
Мутко рассказал, когда в России будет решён «вечный квартирный вопрос» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Генеральный директор института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, в каком году будет решена проблема обеспечения россиян жильём. Об этом он сообщил, ответив на вопрос корреспондента РБК, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Это реальный срок. Действительно, появилась уникальная возможность — появились новые инструменты, появились новые меры поддержки. Никогда ещё государство так не поддерживало жилищное строительство, — заявил Мутко.

Глава ДОМ.РФ также признался, что проблема обеспечения граждан жильём в России, «вечный квартирный вопрос» стоит достаточно остро, так как в стране много зданий и помещений находятся в аварийном состоянии: 4 миллиона россиян всё ещё стоят в очереди за квартирами.

Ранее NEWS.ru выяснил, как правильно покупать квартиру в ипотеку, сколько процентов от ежемесячной зарплаты можно безболезненно выплачивать банку и сколько придётся зарабатывать, чтобы позволить себе однокомнатную квартиру в пределах МКАД.

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