Мурашко заявил о снижении летальности от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/2c242a0c-5a37-11eb-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России с апреля 2020 года уровень летальности среди пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа снизился в три раза. Об этом во вторник, 19 января, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

За последние сутки COVID-19 выявили у 21 734 россиян в 85 российских регионах. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 3 612 800 россиян.

За сутки в стране умерли 586 пациентов с COVID-19. Всего инфекция забрала жизни 66 623 граждан РФ.

Глава Минздрава, в свою очередь, отметил, что с апреля уровень летальности понизился в три раза.

Всё было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в три раза, — цитирует ТАСС министра.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мурашко заявил, что на сегодняшний день более 1 млн пациентов с коронавирусом в РФ находятся на лечении.

Об этом он сказал в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.