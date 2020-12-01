Мурашко сообщил, что в 17 регионах свободны 5% коек для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/ac41060c-33cb-11eb-830e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резерв коек для пациентов с COVID-19 в 17 регионах России составляет менее 5%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, — отметил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что порядка 21% из развернутых в РФ 276 тысяч коек в настоящее время свободны. В то же время наблюдается рост числа пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации.

На сегодняшний день около 10 тысяч машин дополнительно привлечены к борьбе с пандемией. Во всех субъектах РФ также завершилась поставка вакцин против гриппа, подытожил Мурашко.

Медики выявили в Москве за последние сутки 6524 случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В столице также госпитализировали 1376 граждан с подтверждённым COVID-19 в течение 24 часов. К аппаратам ИВЛ подключён 431 гражданин.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) растут. По его словам, руководители регионов с высокой заболеваемостью должны решительнее принимать соответствующие меры.