Мурашко рассказал, сколько человек в России лечатся от COVID-19

В России от коронавирусной инфекции лечатся более 770 тысяч человек. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последнюю неделю по количеству пациентов мы видим прирост. Всё-таки 776 тысяч сегодня получают амбулаторное и стационарное лечение, — приводятся его слова на сайте правительства.

Он добавил, что на сегодня развёрнуто почти 220 тысяч коек, на которых размещены 180 тысяч человек. При этом в реанимационных отделениях сегодня находятся почти пять тысяч пациентов, они занимают 22% коек.

Мурашко отметил, что медики регистрируют более быстрое проявление симптомов у заболевших коронавирусом. В связи с этим необходимо как можно раньше начинать противовирусное лечение.

Ранее Мурашко рассказал, что ряд иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Сейчас они проходят экспертизу.