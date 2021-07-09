Мурашко рассказал, сколько человек в России лечатся от COVID-19
Александр Чеков
Александр Чеков
16:52, 09 июля 2021
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
Читайте нас в Google Новости
В России от коронавирусной инфекции лечатся более 770 тысяч человек. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За последнюю неделю по количеству пациентов мы видим прирост. Всё-таки 776 тысяч сегодня получают амбулаторное и стационарное лечение, — приводятся его слова на сайте правительства.
Он добавил, что на сегодня развёрнуто почти 220 тысяч коек, на которых размещены 180 тысяч человек. При этом в реанимационных отделениях сегодня находятся почти пять тысяч пациентов, они занимают 22% коек.
Мурашко отметил, что медики регистрируют более быстрое проявление симптомов у заболевших коронавирусом. В связи с этим необходимо как можно раньше начинать противовирусное лечение.
Ранее Мурашко рассказал, что ряд иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России.Сейчас они проходят экспертизу.