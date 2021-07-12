Мурашко рассказал о протекании болезни у заражённых штаммом «омикрон»

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как протекает болезнь у заражённых штаммом «омикрон». По его словам, заболевание сопровождается незначительными симптомами либо вообще бессимптомно, заявил глава ведомства в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Такие пациенты получают минимальную терапию, добавил Мурашко.

Хочу сказать, что среди заболевших — люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идёт либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию, — сказал глава ведомства.

Глава Минздрава также пояснил, что на исследование вакцин против нового штамма может понадобиться не менее трёх недель.

Я думаю, что это предварительно займёт до трёх недель в общей сложности. Работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей для того, чтобы понять, посмотреть разные титры [антител], посмотреть особенности поведения вируса на культуре клеток, как он себя будет вести, — пояснил Мурашко.

Что касается общей ситуации в стране, на сегодня коронавирусом болеют более 800 тысяч человек. Вакцинированы первым компонентом «Спутника V» уже более 75 миллионов человек, что министр назвал «неплохими цифрами».

Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя всё-таки количество заболевших велико — более 800 тысяч [человек] сегодня одновременно болеют. Это всё-таки высокая цифра, — отметил министр.

От коронавируса на данный момент привиты более 80% работников российских госучреждений, что Мурашко также назвал «хорошим результатом».

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило дополнительный план противодействия распространению нового штамма коронавируса «омикрон» в РФ и направило его президенту. По состоянию на 13 декабря эта вариация выявлена у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.