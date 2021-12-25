Мурашко призвал в предпраздничные дни помнить о профилактике коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время поездки в Ростов-на-Дону заявил, что жители России в предпраздничный период должны помнить о безопасности, так как в эти дни растёт социальная активность. Соблюдение антиковидных мер поможет провести праздники здоровыми, пишет ТАСС.

Сейчас период подготовки к новогодним праздникам, очень высокая активность социальная, контакты, встречи дружеские. Нужно помнить о безопасности, чтобы провести новогодние праздники здоровыми, в кругу семьи, нужно сейчас позаботиться о своём здоровье, — отметил он.

По словам главы ведомства, лица с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё обязаны обращаться за медицинской помощью по прошествии первых трёх-четырёх дней. Однако обычно это происходит на шестые-седьмые сутки, а в этот момент уже идёт острая фаза развития болезни.

Население и медперсонал, я обращаюсь и к тем, и другим, должны помнить, что сегодня, оказывая медпомощь, обращаясь за медпомощью, нужно это делать как можно раньше. И медспециалисты должны быстро и своевременно реагировать на начало лечения. Фактические первые три-четыре дня являются ключевыми для <...> обеспечения положительных исходов. <...> Зачастую пациенты обращаются за медпомощью на шестые-седьмые сутки, уже идёт фаза развития острого течения, когда оказание медпомощи крайне затруднено, выбор методов лечения ограничивается, — сказал он.

Как напомнил Мурашко, по поручению президента России Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина государством выделено финансирование для обеспечения лекарственными препаратами тех пациентов с коронавирусом, кто находится на амбулаторном лечении.

Это вообще впервые в истории страны, когда мы обеспечиваем пациентов бесплатно лекарственными препаратами на амбулаторном этапе, — подчеркнул глава ведомства.

Также в регионы уже поставлены в достаточном количестве препараты для инфузионного введения — они используются для лечения пациентов с COVID-19.

Обращаюсь к населению: конечно же, если наступает заболевание, нужно незамедлительно обращаться [к медикам], а медработнкии должны реагировать на обращения своевременно, назначая терапию и проводя диагностику, — заключил глава Минздрава.

Говоря об особенностях протекания заболевания новым штаммом коронавируса, Мурашко отметил, что по симптоматике «омикрон» схож с гриппом.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом, скончался за сутки 981 человек, это минимум с 12 октября.