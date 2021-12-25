В России за сутки выявили почти 25 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
Всего с начала пандемии
От коронавируса скончался за сутки 981 человек, это минимум с 12 октября.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» могут проявиться через три — шесть дней после заражения. Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова отметила, что на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта» указывает быстрый рост числа заболевших в ряде стран.