В России за сутки выявили почти 25 тысяч новых случаев коронавируса

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Вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, научился скрываться от иммунной системы человека. С таким заявлением выступили учёные из университета штата Огайо. Эффективность антител снижается из-за того, что патоген распространяется между клетками, ограничивая высвобождение вирусных частиц. В результате антитела не могут устранить инфекцию, говорится на сайте учебного заведения.

По сути это подпольная форма передачи. SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что в них иммунная система хозяина практически не блокирует его. Мы смогли подтвердить, что передача...