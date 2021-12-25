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В России за сутки выявили почти 25 тысяч новых случаев коронавируса

11:12, 25 декабря 2021
В России за сутки выявили почти 25 тысяч новых случаев коронавируса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России за минувшие сутки выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Всего с начала пандемии зафиксировано почти 10,4 млн заболевших, выздоровело 9,2 млн человек.

От коронавируса скончался за сутки 981 человек, это минимум с 12 октября.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» могут проявиться через три — шесть дней после заражения. Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова отметила, что на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта» указывает быстрый рост числа заболевших в ряде стран.

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