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Мурашко призвал россиян вакцинироваться, а не ждать третьей волны

12:04, 16 мая 2021
Фото: АГН

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны пандемии коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что зачастую сталкивается с вопросами о риске возникновения третьей волны, и отметил, что не нужно ждать новых всплесков, а нужно их предотвращать.

Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов, — произнёс он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 21,5 млн россиян уже прошли процедуру вакцинации от коронавируса.

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