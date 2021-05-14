Мурашко призвал россиян вакцинироваться, а не ждать третьей волны

https://static.news.ru/photo/03e62702-b626-11eb-9794-96000091f725_660.jpg Фото: АГН

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны пандемии коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что зачастую сталкивается с вопросами о риске возникновения третьей волны, и отметил, что не нужно ждать новых всплесков, а нужно их предотвращать.

Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов, — произнёс он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 21,5 млн россиян уже прошли процедуру вакцинации от коронавируса.