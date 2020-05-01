Мурашко призвал россиян не посещать общественные места на майские праздники

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил россиян с Днём труда и призвал их воздержаться от посещения общественных мест на майские праздники из-за коронавируса.
Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом, поэтому ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе. Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких, — приводит слова Мурашко пресс-служба министерства.
Глава Минздрава также поблагодарил медицинских работников за их самоотверженную борьбу за жизни и здоровье россиян.
Как ранее писал NEWS.ru, за сутки московская полиция составила около 1,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции. Все документы были выписаны на тех, кто находился на улице без разрешения.
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