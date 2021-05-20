Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил текущую ситуацию с COVID-19 в России. По его словам, она остаётся напряжённой, сообщает ТАСС.
Глава ведомства порекомендовал регионам еженедельно анализировать эпидобстановку и на основе полученных данных принимать решения по ограничительным мерам.
Министр также отметил, что в 83 регионах восстановлены профилактические осмотры, которые были приостановлены из-за пандемии. Он
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне чаще всего заражаются COVID-19 в общественном транспорте и дома. Она призвала сограждан не пренебрегать масками и перчатками и помнить о дистанции. По её словам, соблюдение мер предосторожности позволит избежать третьей волны коронавируса.