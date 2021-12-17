Мурашко назвал долю пожилых россиян, привившихся первым компонентом вакцины

Более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1». По его словам, это хороший результат. Глава ведомства подчеркнул важность вакцинации именно пожилых людей.

Главное, что для нас сегодня является критически важным, это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории количество людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%, — сказал он, добавив, что это хороший результат.

Мурашко также рассказал, что с мая готовятся проводить исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Мы видим, что дети болеют чуть легче, но тем не менее тяжёлые формы встречаются, — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко сообщил, что около 3,9% россиян, привитых от COVID-19, всё равно заболевают коронавирусом. Он отметил, что зачастую такие пациенты не нуждаются в госпитализации, так как их состояние не является тяжёлым.

Он также отметил, что Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса, в стране по-прежнему наблюдается большое количество госпитализированных. В этой обстановке, по его словам, важное значение приобретают вакцинация и ревакцинация.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране на сегодняшний день составляет 58,2%. При этом четыре региона, включая Московскую область и Санкт-Петербург, демонстрируют уровень выше 75%.