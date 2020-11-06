Мурашко назвал число лежащих в больницах с коронавирусом россиян

https://static.news.ru/photo/bce7327e-2061-11eb-8768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около 650 тысяч россиян в настоящее время лечатся от COVID-19 амбулаторно.

Глава Минздрава в интервью Первому каналу назвал амбулаторное лечение коронавирусной инфекции общемировой практикой. Также он сообщил, что порядка 250 тысяч человек, заражённых коронавирусом, находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в сентябре на территории России выросла на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Росстата, всего от COVID-19 в стране погибли 9798 человек, у 5199 вирус стал основной причиной смерти, а у 870 он не был подтверждён, но являлся вероятной причиной произошедшего.

Медики 6 ноября 2020 года впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных в стране за всё время пандемии достигло 1 733 440.