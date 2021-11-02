Муфтий предложил организовать курсы по истории России для мигрантов

Помимо преподавания мигрантам основ русского языка, следует ввести для них курсы по истории России. Это необходимо, чтобы они не воспринимали РФ как чужое государство. С такой инициативой выступил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, сообщает РИА Новости.

Мы бы предложили для них проводить краткий курс истории России, потому что та молодёжь, которой 25–30 лет, русский язык не изучала, и понятия общности советской, как у нас, у неё уже нет, — сказал он.

По словам муфтия, молодым мигрантам нужно дать понять, что страна, в которую они въезжают, — «не чужое, не враждебное вам государство».

Ранее в МВД разработали законопроект, который обязывает всех прибывающих в Россию трудовых мигрантов проходить процедуру дактилоскопии. Эта мера может коснуться также всех иностранцев, которые въезжают в страну на срок более 90 дней и лиц, желающих приобрести гражданство РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин, в свою очередь, предлагал прописать в законодательстве обязательную ДНК-регистрацию мигрантов. Эксперты сочли такую меру избыточной и слишком дорогостоящей.