Объём рынка различного рода тренингов и курсов с каждым годом становится всё разнообразнее. Абитуриентам и выпускникам предлагают овладеть навыками IT-специалиста, журналиста, маркетолога и даже получить высшее образование дистанционно. Многие полагают, что такого рода обучение может заменить четыре года в вузе. Также распространено мнение о том, что количество преподаваемых на бакалавриате предметов избыточно. Действительно ли это так, разбирался News.ru.
Утверждение о том, что преподаваемые в институтах дисциплины не пригодятся в будущем, является одним из самых спорных. Такое мнение высказал председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. Оценить, действительно ли это так, человек может только пройдя определенный жизненный и профессиональный путь. При этом собеседник отметил, что предметы, связанные с философией, юриспруденцией и социологией нужны для общего развития, формирования мировоззрения, становления личности и профессионального развития.
Также собеседник News.ru считает, что несмотря на необходимость серьезной модернизации системы высшего образования в России, она себя не изжила. И если раньше у людей был запрос на получение «корочки», то сейчас с каждым годом все больше абитуриентов осознанно приходит в вузы за качественным образованием. Они, по словам специалиста, понимают, что тренинги и мастер-классы не позволят им освоить ту или иную профессию. При этом люди видят высокие запросы на рынке труда и осознают, что для того, чтобы быть конкурентноспособными специалистами, им нужно постоянно учиться.
Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков, в свою очередь, рассказал, что вопрос замещения высшего образования дистанционным обучением давно изучен в Европе.
Специалист пояснил, что обучающийся самостоятельно человек не может сам себе поставить задачи и определить цели. В особенности это касается людей, которые начинают «с нуля».
Чтобы стать профессионалом, нужно поработать с первоисточниками, определенными документами и материалами, а также в лабораториях, классах и пообщаться с конкретными специалистами. Всего этого сидя перед экраном монитора сделать невозможно. Дистанционное образование весьма поверхностное и однобокое, — пояснил руководитель Всероссийского фонда образования.
При этом специалист отметил, что преподаватели курсов, которые якобы заменяют собой систему высшего образования, зачастую являются шарлатанами. Обучающихся на них человек в последствии не способен понять свои рабочие обязанности, считает Комков. Это крайне опасно в таких сферах, как медицина, педагогика и инженерия.
Тем не менее, по словам собеседника News.ru, онлайн обучение может разнообразить систему высшего профессионального образования. В особенности это касается творческих специальностей.
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