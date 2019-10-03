Объём рынка различного рода тренингов и курсов с каждым годом становится всё разнообразнее. Абитуриентам и выпускникам предлагают овладеть навыками IT-специалиста, журналиста, маркетолога и даже получить высшее образование дистанционно. Многие полагают, что такого рода обучение может заменить четыре года в вузе. Также распространено мнение о том, что количество преподаваемых на бакалавриате предметов избыточно. Действительно ли это так, разбирался News.ru.

Утверждение о том, что преподаваемые в институтах дисциплины не пригодятся в будущем, является одним из самых спорных. Такое мнение высказал председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. Оценить, действительно ли это так, человек может только пройдя определенный жизненный и профессиональный путь. При этом собеседник отметил, что предметы, связанные с философией, юриспруденцией и социологией нужны для общего развития, формирования мировоззрения, становления личности и профессионального развития.

Люди, которые, к примеру, учатся на архитектуре, считают, что им многие предметы не потребуются. Однако кто знает кем они станут через 5-10 лет? Современные люди учатся всю жизнь. Сегодня им интересно одно, а завтра они начинают работать и понимают, что существуют смежные области, в которых они могут развиваться. Но это осознание к человеку зачастую прийти не может в силу недостатка определенных знаний. При этом образование в вузах не следует противопоставлять курсам и онлайн-обучению, так как они способны дополнять друг друга. Тренинги могут существовать в качестве надстройки к высшему или среднему профессиональному образованию Олег Цапко председатель Всероссийского студенческого союза

Также собеседник News.ru считает, что несмотря на необходимость серьезной модернизации системы высшего образования в России, она себя не изжила. И если раньше у людей был запрос на получение «корочки», то сейчас с каждым годом все больше абитуриентов осознанно приходит в вузы за качественным образованием. Они, по словам специалиста, понимают, что тренинги и мастер-классы не позволят им освоить ту или иную профессию. При этом люди видят высокие запросы на рынке труда и осознают, что для того, чтобы быть конкурентноспособными специалистами, им нужно постоянно учиться.

Сергей Булкин/News.ru

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков, в свою очередь, рассказал, что вопрос замещения высшего образования дистанционным обучением давно изучен в Европе.

Я участвовал в дискуссиях по этому вопросу в ряде европейских университетов. Встречался с коллегами в Германии, Бельгии, Франции, Болгарии, Сербии. Везде однозначное мнение по данному поводу — дистанционное образование или самообразование никогда не заменит те знания, которые человек получает в вузе Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех»

Специалист пояснил, что обучающийся самостоятельно человек не может сам себе поставить задачи и определить цели. В особенности это касается людей, которые начинают «с нуля».

Чтобы стать профессионалом, нужно поработать с первоисточниками, определенными документами и материалами, а также в лабораториях, классах и пообщаться с конкретными специалистами. Всего этого сидя перед экраном монитора сделать невозможно. Дистанционное образование весьма поверхностное и однобокое, — пояснил руководитель Всероссийского фонда образования.

При этом специалист отметил, что преподаватели курсов, которые якобы заменяют собой систему высшего образования, зачастую являются шарлатанами. Обучающихся на них человек в последствии не способен понять свои рабочие обязанности, считает Комков. Это крайне опасно в таких сферах, как медицина, педагогика и инженерия.

Тем не менее, по словам собеседника News.ru, онлайн обучение может разнообразить систему высшего профессионального образования. В особенности это касается творческих специальностей.