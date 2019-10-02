https://static.news.ru/photo/680f983a-e51c-11e9-a64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Жители Москвы в среду, 2 октября, жалуются на запах газа. В Мосгазе ситуацию объяснили «плановым технологическим сбросом газа из магистрального газопровода «Серпухов — КРП 14» в связи с капитальным ремонтом.

Согласно метеорологическим прогнозам, незначительный запах газа недолгое время может ощущаться в ВАО и ЦАО Москвы, — передаёт сообщение пресс-службы Мосгаза «Интерфакс».

Он отметил, что все поступающие на пульт обращения москвичей обрабатываются с выездом спецподразделений на место вызова.

Как ранее писал News.ru, в Мосгазе раскрыли причину запаха газа, на который жители разных районов столицы жаловались 7 сентября. На предприятии заверили, что угрозы для населения нет.