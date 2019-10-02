Жители Москвы в среду, 2 октября, жалуются на запах газа. В Мосгазе ситуацию объяснили «плановым технологическим сбросом газа из магистрального газопровода «Серпухов — КРП 14» в связи с капитальным ремонтом.
Согласно метеорологическим прогнозам, незначительный запах газа недолгое время может ощущаться в ВАО и ЦАО Москвы, — передаёт сообщение пресс-службы Мосгаза «Интерфакс».
Он отметил, что все поступающие на пульт обращения москвичей обрабатываются с выездом спецподразделений на место вызова.
Как ранее писал News.ru, в Мосгазе раскрыли причину запаха газа, на который жители разных районов столицы жаловались 7 сентября. На предприятии заверили, что угрозы для населения нет.
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