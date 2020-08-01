Москвичи и петербуржцы вышли на акцию в поддержку Хабаровска

https://static.news.ru/photo/6a1e54f8-d3ec-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Igor Volkov/ТАСС

Акция солидарности с Хабаровском проходит на Пушкинской площади в Москве, а также в центре Санкт-Петербурга. Силовики начали задерживать протестующих.

В столице люди стоят в одиночных пикетах, передаёт «Дождь». Сотрудники правоохранительных органов просят всех разойтись.

По данным Avtozak Live, акция проходит в Новопушкинском сквере (через дорогу от Пушкинской площади). Задержания осуществляются жёстко. Согласно информации «Интерфакса», задержали двоих активистов.

В Петербурге около ста человек прошли по Невскому проспекту с шариками в руках. Они кричали «Хабаровск, мы с тобой», пишет «Фонтанка». Как минимум десять человек задержали, остальные рассеялись по улицам в округе.

Также акции в поддержку Хабаровска прошли во Владивостоке, в Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и других городах, сообщает «Медуза». На них приходили несколько десятков человек, отдельных участников задерживали. Самое многочисленное мероприятие прошло в Иркутской области: около 170 человек прошли шествием и провели митинг. Полиция не препятствовала действиям протестующих, отмечает «Ирсити».

Как писал NEWS.ru, 1 августа в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он пользуется популярностью у жителей региона, поэтому с 11 июля люди выходят на акции протеста в его поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на YouTube освещал многотысячные акции протеста в городе. Об этом сообщил представляющий его интересы адвокат Виталий Тыхта. Романов был задержан утром 31 июля. Мужчине инкриминировали создание помех движению в ходе массовой акции.