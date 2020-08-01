Москвичи и петербуржцы вышли на акцию в поддержку Хабаровска

Акция солидарности с Хабаровском проходит на Пушкинской площади в Москве, а также в центре Санкт-Петербурга. Силовики начали задерживать протестующих.
В столице люди стоят в одиночных пикетах,
По данным Avtozak Live, акция
В Петербурге около ста человек прошли по Невскому проспекту с шариками в руках. Они кричали «Хабаровск, мы с тобой»,
Также акции в поддержку Хабаровска прошли во Владивостоке, в Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и других городах,
Как писал NEWS.ru, 1 августа в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он пользуется популярностью у жителей региона, поэтому с 11 июля люди выходят на акции протеста в его поддержку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на YouTube освещал многотысячные акции протеста в городе. Об этом сообщил представляющий его интересы адвокат Виталий Тыхта. Романов был задержан утром 31 июля. Мужчине инкриминировали создание помех движению в ходе массовой акции.
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