https://static.news.ru/photo/b48a476c-286c-11ea-a0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование будет состоять из трёх частей: культурное событие, событие в сфере городской среды и событие в сфере строительства.

В первой номинации четыре претендующих на звание самого яркого события, это Неделя музеев, ночные акции, открытие Зелёного театра на ВДНХ и открытие исторического здания театра «Школа современной пьесы», сообщает сайт мэра города.

Больше вариантов в номинации «Главное событие в сфере городской среды», в ней можно выбрать благоустройство Капотни, обновление площадей Киевского или Савёловского вокзалов, благоустройство парка «Люблино», Детского Черкизовского парка и набережной Шитова, арка Победы, создание парка в пойме Яузы, благоустройство Озерковской и Овчинниковской набережных, Ильинки и Рождественки, создание новой площади на территории «Москва-Сити»

В сфере строительства горожане будут выбирать между открытием Дворца художественной гимнастики или Дворца водных видов спорта в «Лужниках», открытием первого участка Некрасовской линии метро и продление Сокольнической ветки в Коммунарку, а также между публичными слушаниями по программе реновации и открытием балочного моста Северо-Западной хорды.

Голосование пройдёт в проекте «Активный гражданин».

Как писал NEWS.ru ранее, согласно данным портала госзакупок, на встречу 2020 года столица потратит более 914 млн рублей, в эту сумму не входят расходы на катки. Катки обойдутся бюджету ещё в 825 млн руб., при этом данные о подрядчиках не раскрываются. На праздничное оформление улиц и парков уйдёт около 561 млн руб., но на новую подсветку тратиться не пришлось.