https://static.news.ru/photo/a61a5182-c4a7-11e9-948f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москвичи смогут сдать в пункты приёма отходов стекло, бумагу, алюминий и пластик и получить за это билет в театр. Обмен будет длиться с 31 августа по 24 сентября в рамках акции «Искусство ради экологии».

Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции, — говорится на сайте мэра Москвы.

В прошлом году в акции приняли участие 4,5 тысячи человек. Они собрали около 10 тонн отходов, сообщает « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, подмосковные органы власти приступили к ликвидации стихийных свалок в городском округе Пушкино.