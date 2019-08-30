Столичные полицейские обратились к организаторам запланированной на 31 августа несанкционированной акции с призывом отказаться от её проведения, а горожан попросили воздержаться от участия в ней.
По данным пресс-службы городского ГУ МВД, в соцсетях появляются сообщения с приглашением посетить публичное мероприятие в амфитеатре на Хохловской площади. При этом московские власти не уведомляли правоохранительные органы о его проведении.
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