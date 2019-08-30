https://static.news.ru/photo/8aea76fc-caf2-11e9-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичные полицейские обратились к организаторам запланированной на 31 августа несанкционированной акции с призывом отказаться от её проведения, а горожан попросили воздержаться от участия в ней.

По данным пресс-службы городского ГУ МВД, в соцсетях появляются сообщения с приглашением посетить публичное мероприятие в амфитеатре на Хохловской площади. При этом московские власти не уведомляли правоохранительные органы о его проведении.

Также в полиции сообщили , что 30 августа амфитеатр будет закрыт для посещений «в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий»

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