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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в воскресенье

09:53, 04 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы в воскресенье, 4 октября, ожидается высокое атмосферное давление. Погода в городе будет сухой и тёплой. Об этом журналистам сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Леус.

По его словам, температура воздуха в Москве будет на уровне 18-20 градусов, в области — 16-21 градус. В столице будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость — 3-8 метра в секунду.

Атмосферное давление — выше нормы, в течение дня показания барометров изменятся мало и составят 758 миллиметров ртутного столба, — цитирует Леуса РИА Новости.

Осадков в воскресенье не ожидается.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ночь на понедельник станет холодать. Температура воздуха в отдельных районах Подмосковья может опуститься всего до шести градусов тепла. В других районах она не будет превышать восьми градусов.

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