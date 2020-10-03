Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в воскресенье

https://static.news.ru/photo/5fc6924a-060f-11eb-8e75-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На территории Москвы в воскресенье, 4 октября, ожидается высокое атмосферное давление. Погода в городе будет сухой и тёплой. Об этом журналистам сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Леус.
По его словам, температура воздуха в Москве будет на уровне 18-20 градусов, в области — 16-21 градус. В столице будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость — 3-8 метра в секунду.
Атмосферное давление — выше нормы, в течение дня показания барометров изменятся мало и составят 758 миллиметров ртутного столба, — цитирует Леуса РИА Новости.
Осадков в воскресенье не ожидается.
Как ранее передавал NEWS.ru, в ночь на понедельник станет холодать. Температура воздуха в отдельных районах Подмосковья может опуститься всего до шести градусов тепла. В других районах она не будет превышать восьми градусов.