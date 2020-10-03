Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в воскресенье

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В МЧС рассказали, что не планируют применять санкции в отношении детских досуговых центров, расположенных на цокольных этажах и в подвалах, за нарушение новых нормативов пожарной безопасности до января 2021 года.

За выявленные нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением правительства РФ, <...> привлечение к административной ответственности не предполагается до вступления соответствующих правил в законную силу,...