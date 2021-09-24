Москвичей предупредили о скорых заморозках

В Москве ночами на следующей неделе возможны заморозки. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке и даже ниже. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец.

В ближайшие двое суток прогнозируется пасмурная погода с кратковременными дождями, в дневные часы ожидается до +9...11 градусов. Это на несколько градусов ниже положенной нормы.

Самая холодная ночь прогнозируется в среду, 29 сентября, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города, в другие ночи будет не ниже плюс 2-7, — предупредил Тишковец.

Ранее сообщалось, что солнечная погода вернётся в Москву и Московскую область в середине недели или к концу сентября. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, отметив, что грядущее тепло вряд ли продержится долго. Согласно прогнозам, абсолютно ясная погода возможна в столичном регионе только до первых чисел октября.