Москвичей предупредили о резком изменении температуры Вильфанд: заморозки ожидаются на территории Москвы и области в ближайшие три дня

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В ночные и утренние часы с 26 по 28 апреля в европейской части России ожидаются заморозки до -5 °C, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Помимо Москвы и Подмосковья, температура понизится в Ивановской, Владимирской, Костромской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.

По данным Гидрометцентра, 27 и 28 апреля до -3 °C может остыть воздух в регионах Приволжья, Пензенской и Ульяновской областях. Заморозки в ближайшие дни ожидаются также в северной части Ростовской области и предгорных районах Крыма, продолжил Вильфанд.

Даже вот на юге, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, исключая черноморское побережье, заморозки на поверхности почвы — от 0 °C до -3 °C,— добавил синоптик.

Управление МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение для автолюбителей. Им рекомендовали быть внимательными на дорогах и избегать внезапных маневров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России, что их ожидает пасмурная, дождливая и холодная погода в начале следующего месяца. По его словам, это обусловлено североатлантическим циклоном, который придет в регион 1 мая. Тишковец подчеркнул, что шансы на теплый старт месяца отсутствуют.