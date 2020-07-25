Москвичей предупредили о кратковременных дождях и грозах 26 июля

https://static.news.ru/photo/300cbd3a-cf0b-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 26 июля, на территории Москвы ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух в столице прогреется до 25 градусов тепла. Об этом журналистам сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в городе синоптическая ситуация будет определяться тёплым атмосферным фронтом, который смещается с юго-запада. Именно из-за него в Москве установится облачная погода с прояснениями.

Местами атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха плюс 23–25, по области плюс 21–26. За сутки может выпасть до пяти миллиметров осадков. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы, — цитирует синоптика РИА Новости.

Леус подчеркнул, что в Москве продолжится повышение температуры, вследствие чего показатели термометров вновь будут фиксировать климатическую норму.

Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве будет тёплая погода, от 22 до 27 градусов тепла до конца июля.