Кабинеты вакцинации от коронавируса заработали в Москве

https://static.news.ru/photo/2e89146c-36cc-11eb-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве начали прививать жителей от коронавирусной инфекции. Для этого в городе были открыты 70 прививочных пунктов.

Первыми вакцину могут получить граждане от 18 до 60 лет из группы риска: сотрудники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб. Для других категорий вакцина станет доступна позднее, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Вакцинируемые не должны иметь хронические заболевания и болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации.

Оставить заявку на получение прививки можно на портале mos.ru. Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС или документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации. Медики предупреждают, что вакцинация занимает не менее часа, поскольку необходимо время на осмотр пациента пред прививкой, подготовка самого препарата и наблюдение за состоянием человека после вакцинации.

Ранее врачи отметили, что возможной первой реакцией организма после введения вакцины «Спутник V» станут слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов. По словам специалистов, такие симптомы в первые сутки являются нормой. Обращаться к врачу следует только в том случае, если состояние человека станет ухудшаться, писал NEWS.ru.

Электронная запись на вакцинацию для работников образования, здравоохранения и сотрудников городских социальных служб открылась в столице 4 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые часы на процедуру записалось пять тысяч человек. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что к концу следующей недели массовую вакцинацию начнут во всех регионах.