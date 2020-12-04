Кабинеты вакцинации от коронавируса заработали в Москве

В Москве начали прививать жителей от коронавирусной инфекции. Для этого в городе были открыты 70 прививочных пунктов.
Первыми вакцину могут получить граждане от 18 до 60 лет из группы риска: сотрудники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб. Для других категорий вакцина станет доступна позднее,
Вакцинируемые не должны иметь хронические заболевания и болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации.
Оставить заявку на получение прививки можно на портале mos.ru. Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС или документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации. Медики предупреждают, что вакцинация занимает не менее часа, поскольку необходимо время на осмотр пациента пред прививкой, подготовка самого препарата и наблюдение за состоянием человека после вакцинации.
Ранее врачи отметили, что возможной первой реакцией организма после введения вакцины «Спутник V» станут слабость, повышенная сонливость и температура тела до 37 градусов. По словам специалистов, такие симптомы в первые сутки являются нормой. Обращаться к врачу следует только в том случае, если состояние человека станет ухудшаться, писал NEWS.ru.
Электронная запись на вакцинацию для работников образования, здравоохранения и сотрудников городских социальных служб открылась в столице 4 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые часы на процедуру записалось пять тысяч человек. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что к концу следующей недели массовую вакцинацию начнут во всех регионах.