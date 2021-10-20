«Не надо волноваться из-за снега»: москвичам пообещали резкое потепление

Существует высокая вероятность того, что 20 октября в Москве пойдёт снег. Он будет сопровождаться сильным ветром и дождём. Жителям столицы не стоит из-за этого волноваться, в дальнейшем ожидается резкое потепление. Об этом NEWS.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, жителям столицы не стоит обращать на снег внимание. Он всё равно сразу же растает на земле, и в этом нет ничего особенного.

Гораздо более неприятно то, что в связи с перемещением тёплого фронта будут порывы ветра, они уже сегодня вечером будут, ночью, до 17–20 м/с. Хотя уже завтра интенсивность осадков существенно уменьшится. 21 октября будет очень теплая погода, 12–14 градусов, а послезавтра ночная температура будет 9–11 градусов. Дневные температуры по области могут дойти до +15 градусов, это очень сильное отклонение, — отметил Вильфанд.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в столице вечером 20 октября ожидается снег с мокрым дождём и ветер. Москвичам советуют соблюдать осторожность.