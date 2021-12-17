Москвичам рассказали об ограничениях в новогодние праздники

Жители Москвы сейчас могут жить в соответствии с существующими ограничениями по коронавирусу. Если новые меры потребуются, о них объявят заблаговременно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Жить — так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим, — уточнил столичный градоначальник, отвечая на вопрос, к чему готовиться москвичам в период новогодних каникул.

По его словам, в городе принимаются достаточно жёсткие решения только тогда, когда идёт плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости. Собянин утверждает, что в Москве всегда готовятся к худшему варианту развития, но «мечтают о лучшем». Столичный мэр напомнил, что свободных коек для больных коронавирусом в городе всегда хватало.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявлено 27 967 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 10 214 790, однако число умерших от заболевания снизилось. Накануне, 18 декабря, было выявлено 1076 летальных исходов. 19 ноября их количество уменьшилось до 1023 человек за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что за всё время пандемии в стране зарегистрировано 10 214 790 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,27%.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве — 3013. Далее следует Санкт-Петербург (1955), третью строчку занимает Московская область (1825). Четвёртое и пятое места заняли Красноярский край (650) и Нижегородская область (636) соответственно.