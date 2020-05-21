Москвичам рассказали о погоде в пятницу

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Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает точную причину низкой смертности от коронавируса в России, которую раньше назвал «русским чудом». По его словам, в тот раз он имел в виду не только Россию, но и другие республики бывшего СССР.

Если мы узнаем, в чём дело, тогда, может быть, весь мир найдёт лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть,...