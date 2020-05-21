Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода и кратковременные дожди ждут жителей столицы 22 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, днём столбики термометров покажут до 8–10 градусов тепла.
В Подмосковье — 7–12 градусов, — отметил он.
Синоптик добавил, что скорость северного ветра составит 4–9 м/с. Атмосферное давление начнёт расти и достигнет отметки в 747 мм ртутного столба,
Как писал NEWS.ru, ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям Москвы и центральных регионов России не следует ждать возвращения тепла раньше следующей недели. По его словам, привычная для конца весны погода, когда столбики термометров поднимутся выше отметки в 20 градусов, вернётся только 26 мая.
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