Москвичам пообещали мягкую и снежную погоду в феврале

https://static.news.ru/photo/cf70fe58-614c-11eb-82e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы могут рассчитывать на мягкую и снежную зиму с комфортными морозами — до минус 6 градусов днём — в феврале, рассказал журналистам ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в столице и центральной части РФ среднемесячные температуры воздуха превысят на 1–1,5 градуса многолетнюю климатическую норму.

Тем более сегодня-завтра (28–29 января. — NEWS.ru) произойдёт перелом от оттепельной части в сторону понижения температуры и снегопадов, восстановления снежного покрова, поэтому февраль — зимний месяц, как и положено, зима русская продолжится, и по количеству осадков выпадет как минимум месячная норма — до 100–110% месячной нормы, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что высота снежного покрова достигнет 32–38 сантиметров. Накануне Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололедице, с которыми жители мегаполиса столкнутся 28 января. Ведомство, ссылаясь на прогнозы синоптиков, сообщило, что в период с 06:00 до 21:00 28 января в Москве ожидается снегопад, возможно налипание мокрого снега на поверхности. На дорогах ожидается «сильная гололедица».

МЧС также советует столичным водителям тщательно следить за дистанцией от впереди идущего транспорта, соблюдать скоростной режим, избегать обгонов, перестроений, опережений и прочих рискованных манёвров.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что февраль может стать тяжёлым месяцем для метеочувствительных россиян, передавал NEWS.ru. Ожидается, что февральская погода во многих регионах будет крайне изменчивой.