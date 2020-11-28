Москвичам рассказали, когда в город придёт зима

Устойчивый снежный покров сформируется в столице на текущей неделе, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, 30 ноября будет осенним и пасмурным, местами пройдёт небольшой дождь.
С 1 декабря характер погоды будет меняться, — отметила она.
В ночь на вторник пройдёт мокрый снег, который не растает днём. Температура воздуха начнёт падать. Так, в Москве столбики термометров покажут минус 1 — плюс 1 градус, а в области до минус 4 градусов.
Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в 1–3 сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной, — уточнила синоптик.
Она рассказала, что днём 2 декабря ожидается 1–3 градуса мороза, по области до минус 6 градусов. 3 декабря ночная температура понизится до минус 4–6, днём минус 1–3, однако осадков не ожидается.
Такая настоящая зимняя погода со снежком сохранится и в последующие дни, — отметила Позднякова.
Синоптик добавила, что ночная температура будет постепенно падать до 4–9 градусов мороза, а дневная — до минус 1–6 градусов. В конце недели выпадет немного снега, а температура воздуха будет близка к климатической норме,
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов.