Москвичам рассказали, когда в город придёт зима

https://static.news.ru/photo/666d68be-32ea-11eb-b121-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Устойчивый снежный покров сформируется в столице на текущей неделе, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, 30 ноября будет осенним и пасмурным, местами пройдёт небольшой дождь.

С 1 декабря характер погоды будет меняться, — отметила она.

В ночь на вторник пройдёт мокрый снег, который не растает днём. Температура воздуха начнёт падать. Так, в Москве столбики термометров покажут минус 1 — плюс 1 градус, а в области до минус 4 градусов.

Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в 1–3 сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной, — уточнила синоптик.

Она рассказала, что днём 2 декабря ожидается 1–3 градуса мороза, по области до минус 6 градусов. 3 декабря ночная температура понизится до минус 4–6, днём минус 1–3, однако осадков не ожидается.

Такая настоящая зимняя погода со снежком сохранится и в последующие дни, — отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что ночная температура будет постепенно падать до 4–9 градусов мороза, а дневная — до минус 1–6 градусов. В конце недели выпадет немного снега, а температура воздуха будет близка к климатической норме, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов.