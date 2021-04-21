Москвичам предложили зарегистрировать брак в кабинках канатной дороги

https://static.news.ru/photo/7579428a-a2b4-11eb-8d7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве свадебные церемонии 8 мая пройдут в небе над Москвой-рекой. В органы ЗАГС временно превратятся кабинки московской канатной дороги на Воробьёвых горах.

В связи с мероприятиями дорога в этот день будет работать только с 15:00. Также изменится график работы и в другие даты: 3, 10 мая и 14 июня дорога будет полностью закрыта, а 4, 11 мая и 15 июня будет работать с 16:00 до 22:00, сообщает «Москва 24».

Московская канатная дорога, построенная в 2018 году, имеет длину 720 метров. Она соединяет два берега Москвы-реки, открывая виды на Лужники, Воробьёвы горы и «Москва-Сити».

Ранее соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова призвала влюблённых, которые готовятся отметить свадебную церемонию, отдать предпочтение традиционному формату праздника. Сваха предложила разделить торжество на две части. По её словам, первая часть важна для родителей невесты и жениха. Они провожают своих детей в новую жизнь. Это своеобразная дань традициям. А вот на неофициальной части друзья пары могут покреативить и погулять.