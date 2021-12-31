Москвичам пообещали сильный снегопад в Новый год

В Москве вечером 31 декабря ожидаются обильные снежные осадки. Они начнутся в большинстве районов города после 18:00, сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков со ссылкой на прогноз синоптиков, говорится в Telegram-канале городского хозяйства.

Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см, — сказано в сообщении.

Как отметил заместитель столичного градоначальника, администрация города подготовила необходимое количество спецтехники для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог. Также в столице обеспечено нужное число дворников и бригад ручной уборки.

На фоне ухудшения погодных условий жителей Москвы просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения, а также «с пониманием относиться к работе городских служб».

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о резком похолодании в Москве. По его прогнозам, после тёплой новогодней ночи наступит типичная для января морозная погода — в ночь на 2 января температура воздуха опустится до минус 9–11 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уже с 31 декабря в Москве и центре европейской части России начнётся значительное потепление, до минус одного — минус трёх градусов по Цельсию. При этом, по его словам, в субботу, 1 января, температура начнёт снижаться, тенденция продолжится до воскресенья, а затем вновь начнётся потепление, которое продержится до 5 января.