Москвичам пообещали погодный сюрприз на следующей неделе Синоптик Шувалов спрогнозировал 20-градусное тепло на следующей неделе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следующая неделя преподнесет москвичам сюрприз в виде очередного потепления, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, со среды, 20 сентября, температура начнет повышаться и составит 20–22 градуса тепла.

Неделя преподнесет нам сюрприз в виде очередного потепления. В начале недели непогода еще будет сохранять свои позиции в Москве и по области. В понедельник и вторник температура в дневные часы составит 16–18 градусов тепла, в ночные — до +10 градусов. Также в эти дни возможны небольшие дожди. Со среды, 20 сентября, мы попадем в теплый сектор скандинавского антициклона, из-за чего температура начнет повышаться. Мы можем ожидать тепла до +22 градусов, что свидетельствует о приходе второй фазы бабьего лета, которая продлится вплоть до конца рабочей недели, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что осенью в столице может выпасть снег, однако это крайне редкое явление. По его словам, средняя дата для снежного покрова приходится на конец ноября. К 20-м числам может выпасть снег, но точные прогнозы делать еще рано. В последний раз, например, сильный снегопад наблюдался в Москве еще в 70-х годах.