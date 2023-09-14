Вильфанд допустил выпадение осеннего снега в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что осенью может выпасть снег, однако это крайне редкое явление. По его словам, средняя дата для снежного покрова приходится на конец ноября.

Снег осенью возможен, однако это крайне редкое явление. В последний раз сильный снегопад наблюдался в Москве еще в 70-х годах. Пока предпосылок для осадков не наблюдается, по крайней мере, в ближайшие недели, в субботу, 16 сентября, в Москве правда ожидается похолодание, в ночные часы возможны заморозки. В принципе средняя дата для снежного покрова приходится на конец ноября. К 20-м числам может выпасть снег, но точные прогнозы делать еще рано, – рассказал Вильфанд.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что причиной резкого похолодания в Московском регионе стал антициклон, вклинившийся между двумя циклонами, сулившими столице и области теплую погоду. Она отметила, что с 10 сентября в мегаполис вновь вернется тепло и температура повысится до 18–20 градусов Цельсия.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, какая погода ожидает россиян с 11 по 17 сентября. По его словам, в Москве, Петербурге, северо-западе страны и на Дальнем Востоке прогнозируется теплая комфортная погода. Температура воздуха на этих территориях будет превышать климатическую норму на несколько градусов.