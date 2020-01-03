Морозная и облачная погода ожидается в столичном регионе в ночь на 7 января, сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в рождественскую ночь столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов мороза, а днём — минус 3 — минус 5 градусов.
Он отметил, что также в Москве выпадет снег, который продолжит идти 8 января.
Если в среду ещё преимущественно небольшой снег ночью, то в четверг — небольшие осадки, потому что температура около и выше нуля, — уточнил синоптик.
В среду горожан ждёт от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, а в четверг воздух может прогреться до 4 градусов,
Ранее NEWS.ru писал, что на Рождество в столицу придёт скандинавский циклон. Погода ожидается облачная с небольшими прояснениями. Высота снежного покрова составит примерно от пяти до семи сантиметров.
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