https://static.news.ru/photo/5daf36a0-2eb6-11ea-b81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Морозная и облачная погода ожидается в столичном регионе в ночь на 7 января, сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в рождественскую ночь столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов мороза, а днём — минус 3 — минус 5 градусов.

Он отметил, что также в Москве выпадет снег, который продолжит идти 8 января.

Если в среду ещё преимущественно небольшой снег ночью, то в четверг — небольшие осадки, потому что температура около и выше нуля, — уточнил синоптик.

В среду горожан ждёт от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, а в четверг воздух может прогреться до 4 градусов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на Рождество в столицу придёт скандинавский циклон. Погода ожидается облачная с небольшими прояснениями. Высота снежного покрова составит примерно от пяти до семи сантиметров.