Житель Москвы подал в суд иск в миллион рублей на компанию Apple. Он считает, что корпорация склонила его к гомосесуализму, и теперь его жизнь стала значительно хуже.
Об иске, который подал Разумилов Д. Е., сообщает «
Истец заявляет, что попытался прислушаться к этому совету и «погряз в однополых отношениях». Он считает, что именно компания Apple подтолкнула его к гомосексуализму, и произошедшие перемены в его личности причиняют ему «нравственные страдания и душевный вред».
Дело готовится к рассмотрению, сообщается на сайте Пресненского районного суда.
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