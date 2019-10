https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Житель Москвы подал в суд иск в миллион рублей на компанию Apple. Он считает, что корпорация склонила его к гомосесуализму, и теперь его жизнь стала значительно хуже.

Об иске, который подал Разумилов Д. Е., сообщает « Говорит Москва ». В документе мужчина указывает, что несколько лет назад скачал из App Store приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года неизвестные зачислили на его кошелёк «69 GayCoins». Транзакция была сопровождена сообщением «Don’t blame until you do that» [«Не осуждай, не попробовав»].

Истец заявляет, что попытался прислушаться к этому совету и «погряз в однополых отношениях». Он считает, что именно компания Apple подтолкнула его к гомосексуализму, и произошедшие перемены в его личности причиняют ему «нравственные страдания и душевный вред».

Дело готовится к рассмотрению, сообщается на сайте Пресненского районного суда.