Москвич попросил суд признать незаконным указ Собянина об изоляции

https://static.news.ru/photo/80ad61da-74f3-11ea-a80e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель столицы Кисиев Дмитрий Теймуразович обратился в Мосгорсуд с иском о несогласии с введением режима полной самоизоляции в городе на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом журналистам 2 апреля сообщили представители инстанции.

Отмечается, что поданный москвичом иск — первое заявление подобного характера. В суде подчеркнули, что в данный момент обращение принято. Мосгорсуд решит вопрос о принятии иска к производству в установленное законом время.

Также с журналистами пообщались сам истец и его адвокат Мансур Гильманов. По словам юриста, в иске Кисиева говорится о том, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача.

Власти, принимающие подобные решения, не соблюдают законодательство, — приводит «Интерфакс» слова Кисиева.

Как ранее писал NEWS.ru, московские власти предписали задерживать машины тех, кто на своих транспортных средствах нарушает введённый на фоне угрозы распространения инфекции режим полной самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ вступил в силу 2 апреля.

Указ устанавливает административную ответственность для всех, кого обязали соблюдать режим домашней самоизоляции. Это касается и пациентов, проходящих лечение в стационаре. Для выявления нарушителей также будут использовать системы видеонаблюдения.