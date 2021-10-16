Москвич показал домашку дочери во 2 классе и ошарашил россиян

Отец второклассницы одной из московских школ удивился домашнему заданию по русскому языку своей дочки. На своей странице в Facebook мужчина опубликовал пост, где процитировал задание: «записать в тетрадь значения слов «причитывать», «веретено» и «кудель».

Не знаю, как вы, а я слово «веретено» произносил за 40+ лет, наверное, раз пять. Когда сказки читал. А слово «кудель» сегодня употребил в третий раз в жизни. Первые два были тоже сегодня. Вот, парой строк выше, — возмутился Максим Попов.

Он также обратился к властям с просьбой прояснить ситуацию, при которой обучение русскому языку «так далеко от объекта своего изучения». Многие люди согласились с мужчиной. Некоторые вспомнили аналогичные задания на других предметах, которые они изучали в школе.

Ранее стало известно, что в гимназии № 14 в Казани учеников заставляют учиться стоя. Об издевательствах сообщили родители школьников. Известно, что дети занимаются за специальными партами-конторками. По словам родителей, дети жалуются на усталость, а также на боли в ногах и спине.

Всё дело в том, что директор школы без согласия родителей внедрил в 2019 году новую методику преподавания, которая отличается занятиями стоя, подвижностью и игровой формой подачи информации. Тем не менее, никто не учёл тот факт, что в классе будут учиться более 30 детей, из-за чего методика отрабатывается с нарушениями.