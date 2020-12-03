Москва закупила спецоборудование для хранения вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0634deae-3615-11eb-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Московские власти приобрели специальное оборудование для хранения вакцины от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что препарат вакцину можно транспортировать и хранить при температуре не выше −18 градусов. В связи с этим было детально проработано соблюдение «холодовой цепочки», предусматривающей доставку препарата в пункты вакцинации и хранение там.

Для этого мы закупили специализированное медицинское морозильное оборудование, оснастили ими все центры вакцинации, — пояснила Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что построена специальная морозилка для хранения вакцины, которая способна вместить более 1 млн доз.

Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.

Ранее NEWS.ru писал, что к началу 2021 года власти Москвы планируют открыть в мегаполисе 170 пунктов, где можно будет получить прививку от коронавируса. В настоящее время работают 70 пунктов.