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Москва возвращается к ограничениям: фото

12:44, 27 сентября 2020 54
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин решил ввести в городе новые ограничительные меры в связи с резким ростом случаев заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что местные жители старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, а крупным столичным компаниям рекомендовал по возможности перевести сотрудников на удалённую работу. Однако градоначальник подчеркнул, что штрафовать пенсионеров за нахождение на улице пока не планируется. Усилен масочный режим нахождения в общественных местах.

Сегодня, 27 сентября, в Москве выявили 2016 случаев заражения COVID-19, также увеличивается число госпитализированных. Как проходит новый этап введения ограничений в столице — в галерее NEWS.ru.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

пресс-служба мэра и правительства города. Максим Мишин/АГН «Москва»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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