Москва возвращается к ограничениям: фото

Мэр Москвы Сергей Собянин решил ввести в городе новые ограничительные меры в связи с резким ростом случаев заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что местные жители старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, а крупным столичным компаниям рекомендовал по возможности перевести сотрудников на удалённую работу. Однако градоначальник подчеркнул, что штрафовать пенсионеров за нахождение на улице пока не планируется. Усилен масочный режим нахождения в общественных местах.
Сегодня, 27 сентября, в Москве выявили 2016 случаев заражения COVID-19, также увеличивается число госпитализированных. Как проходит новый этап введения ограничений в столице — в галерее NEWS.ru.
Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
пресс-служба мэра и правительства города. Максим Мишин/АГН «Москва»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Добавьте наши новости в избранные источники