Москва возвращается к ограничениям: фото

Московские байкеры проводят традиционный парад в день закрытия сезона. Трасса передвижения колонны составит 30 километров по кольцевой от проспекта Академика Сахарова и завершится в парке Горького. Финал мероприятия ознаменует шоу с участием спортсменов-мотоциклистов, а также демонстрация новинок мототехники. Колонна мотоциклистов собиралась с 10:00, а старт дали в полдень. Все желающие могут присутствовать на всех мероприятиях как участники и как зрители.