Москва установила антирекорд по новым случаям COVID-19

https://static.news.ru/photo/4efaf6d0-36d5-11eb-b6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Медики в Москве зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту заражённых COVID-19: 7993. Скончались за последние 24 часа 74 гражданина, исцелились 6584 человека.

Кроме того, суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ также установила максимум за всё время пандемии. По данным оперштаба, за минувший день специалисты зарегистрировали 28 782 случая, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Во второй раз за трое суток число заболевших за 24 часа превысило 28 тысяч человек. Количество выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днём. На утро 5 декабря сообщается о 27 644 поправившихся. Упала и смертность. За прошедшие 24 часа выявлено 508 летальных случаев по сравнению с 569 накануне.

В общей сложности за время пандемии COVID-19 заразился 2 431 731 россиянин. Количество выздоровевших — 1 916 396 человек. Жертвами болезни стали 42 684 пациента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве начали прививать жителей от COVID-19. Для этого в городе открыты 70 медпунктов. Первыми препарат могут получить граждане от 18 до 60 лет из групп риска: сотрудники лечебных и образовательных учреждений, городских соцслужб. Для других категорий вакцина станет доступна позднее.