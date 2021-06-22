Москва и Петербург обновили антирекорд по числу умерших от COVID за сутки

В Москве за минувшие сутки скончались 88 пациентов с коронавирусом, что стало рекордным показателем за период с середины января. Рекорд летальных исходов за сутки зафиксирован также в Санкт-Петербурге, где скончались 93 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба.
За сутки в столице
Новых случаев заражения в Северной столице за 24 часа выявлено 1092. Оба мегаполиса по-прежнему занимают лидирующие позиции по уровню заболеваемости в стране.
В целом по России суточный прирост заражения составил 17 594 случая. Выздоровели 12 660 человек и 548 умерли.
В общей сложности в стране за время пандемии заразились коронавирусом более 5,3 млн человек. Из них вылечились 4,9 млн, жертвами инфекции стали около 131 тысячи жителей. Под наблюдением медиков в настоящее время остаются 656 419 человек.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столица будет «прыгать от локдауна к локдауну» до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет. Он отметил, что москвичи не торопятся прививаться, несмотря на выбор вакцин и большое количество пунктов, где можно пройти процедуру.