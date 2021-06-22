Москва и Петербург обновили антирекорд по числу умерших от COVID за сутки

В Москве за минувшие сутки скончались 88 пациентов с коронавирусом, что стало рекордным показателем за период с середины января. Рекорд летальных исходов за сутки зафиксирован также в Санкт-Петербурге, где скончались 93 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За сутки в столице выявлено 6534 новых случая заболевания COVID-19, из больниц выписаны 3670 пациентов. С начала пандемии заболели свыше 1,3 млн жителей мегаполиса, из который выздоровели более 1,1 млн. Всего за время пандемии жертвами инфекции в Москве стали 21 686 человек.

Новых случаев заражения в Северной столице за 24 часа выявлено 1092. Оба мегаполиса по-прежнему занимают лидирующие позиции по уровню заболеваемости в стране.

В целом по России суточный прирост заражения составил 17 594 случая. Выздоровели 12 660 человек и 548 умерли.

В общей сложности в стране за время пандемии заразились коронавирусом более 5,3 млн человек. Из них вылечились 4,9 млн, жертвами инфекции стали около 131 тысячи жителей. Под наблюдением медиков в настоящее время остаются 656 419 человек.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столица будет «прыгать от локдауна к локдауну» до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет. Он отметил, что москвичи не торопятся прививаться, несмотря на выбор вакцин и большое количество пунктов, где можно пройти процедуру.