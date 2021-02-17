Москва и Петербург отстали от регионов по темпам стройки

https://static.news.ru/photo/8b4efde0-b26d-11e9-909c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Столица и Санкт-Петербург не сумели втиснуться в топ-10 субъектов по темпам строительства жилья. На первую строчку поднялось Приморье, где в минувшем году начали реализовывать более 60% объёма всего строительства на начало года.

В пятёрку лидеров вошли Воронежская и Тюменская области, а также Татарстан и Удмуртия, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование АО «ДОМ.РФ».

Резкий подъём строительной отрасли в Приморском крае связан с тем, что там действует программа льготной ипотеки. Жители региона могут купить недвижимость под 2% годовых с 2019 года, объяснил замруководителя аналитического центра АО «ДОМ.РФ» Никита Белоусов.

Однако цены в регионе на новостройки в прошлом году заметно пошли вверх. Квартиры подорожали на 18–24%.

Эксперты объяснили, что выбывание Москвы и Петербурга из десятки лидеров обусловлено заморозкой строек во время пандемии. Теперь столица на 11-м месте, а Петербург — на 19-м.

Кроме того, наблюдалась нехватка рабочих из СНГ. В других же регионах РФ строительство было остановлено только на ряде площадок, где выявляли нарушения санитарных норм, — цитирует газета управляющего партнёра компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского.

В Северной столице есть ещё одна деталь, из-за которой темпы строительства замедлились. Застройщики там ещё в 2019 году взялись за проекты, чтобы успеть их закончить по старым правилам, без эскроу-счетов, поэтому теперь многие проекты продвигаются очень медленно.

Программу льготной ипотеки могут расширить в России, писал ранее NEWS.ru. Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением расширить круг её получателей при строительстве частного дома.