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Медработники рассказали о заблуждениях пациентов, которые они считают не только странными, но и опасными. Чаще всего это касается вопросов гигиены, а также непонимания своего диагноза.

Врачи поделились соображениями на Reddit. Один из них рассказал, что его пациентка понятия не имела, что интимной близости через шесть часов после рождения ребёнка лучше избежать. Другие пациенты пытались кормить...