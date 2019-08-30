Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что начался ожидавшийся обмен пленными. По его словам, в киевском аэропорту Жуляны уже ждут, в том числе и моряков, и Олега Сенцова.
Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждём! — написал Рябошапка в
Ранее News.ru сообщал, что освобождение осуждённых в России граждан Украины может состояться 30 августа 2019 года. Такое предположение озвучил заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. По его словам, в списке лиц есть и приговорённый к 20 годам по обвинению в подготовке теракта Олег Сенцов.