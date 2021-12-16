Московский транспорт запустил виртуальную «Тройку» для оплаты со смартфона

В Москве запустили виртуальную транспортную карту «Тройка», действующую на всех видах городского транспорта — в метро, МЦК, МЦД и наземном. Оплату проезда можно произвести со смартфона, на котором есть функция Google Pay или Samsung Pay, говорится на сайте столичного департамента транспорта.

Виртуальная «Тройка» — один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная «Тройка». Ждём, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно. Мэр поставил задачу увеличивать число способов оплаты проезда, чтобы у пассажиров всегда был выбор, — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

Он добавил, что до конца следующего года виртуальной картой можно будет оплатить проезд на любом турникете метро.

Выпустить виртуальную «Тройку» пассажиры могут самостоятельно в приложении «Метро Москвы», установленном на смартфоне с Android. Сейчас такая карта работает в Samsung Pay и Google Pay. На первом этапе на виртуальную «Тройку» можно купить абонементы ТАТ на 30 дней, «Единый» на 30, 90 и 365 дней, скоро к ним добавят и функцию «Кошелёк».

Ранее Ликсутов также рассказал, что на всех станциях московского метро заработала оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать «Тройку», банковскую карту и фото к сервису через приложение «Метро Москвы». Деньги со счёта будут списываться автоматически при проходе через турникет со специальной наклейкой.