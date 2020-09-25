Московский театр уличили в несоблюдении санитарного режима

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Роспотребнадзор по итогам проверки соблюдения мер безопасности в московских театрах выявил ряд нарушений в Доме культуры имени Зуева. Учреждение могут наказать штрафом до 500 тысяч рублей.

Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава московского департамента культуры Александр Кибовский призвал жителей столицы РФ соблюдать все необходимые меры безопасности при посещении театров. Чиновник подчеркнул, что культурные учреждения продолжат работать, только если посетители будут соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Вынужден отметить, что далеко не все наши зрители проявили и проявляют сознательность. Сегодня мы все находимся снова под большой угрозой, особенно в зоне риска находится наше старшее поколение, те люди, которые составляют существенную часть зрительской аудитории. <...> Дорогие друзья, не рискуйте, пожалуйста, ни своим здоровьем, ни здоровьем своих родных и близких, не подставляйте свои любимые театры, — обратился к москвичам Кибовский.

Как передавал NEWS.ru, 24 сентября правительство РФ утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия — выставки, концерты и спектакли. Новые правила возврата зависят от причин, по которым зритель решил отказаться от посещения мероприятия. Если это произошло из-за его болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, то он вправе вернуть полную стоимость билета даже при обращении в день проведения мероприятия.