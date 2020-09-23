Кабмин РФ утвердил порядок возврата билетов на массовые мероприятия

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Российское правительство утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия — выставки, концерты и спектакли. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

Новые правила возврата зависят от причин, по которым зритель решил отказаться от посещения мероприятия. Если это произошло из-за его болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, то он вправе вернуть полную стоимость билета даже при обращении в день проведения мероприятия, — передаёт кабмин.

Культурные ведомства на основе постановления теперь обязаны разработать и принять собственный алгоритм возврата билетов, не предусматривающий ущемление прав для посетителей и менее благоприятные для условия зрителей, говорится на портале правительства.

Теперь посетителям музеев, театров, концертных организаций не надо ломать голову, как вернуть билеты на мероприятие. Постановление чётко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств и, главное, что для этого нужно сделать, — цитирует РИА Новости министра культуры РФ Ольгу Любимову.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой в ближайшее время подготовить документы, необходимые для продления программы кешбэка за туры по РФ. По словам председателя правительства, предложение о расширении программы до конца 2020 года поддержал президент РФ Владимир Путин и поручил проработать выделение дополнительных средств на следующий год.

Ранее NEWS.ru писал, что Ростуризм просит российские власти сделать постоянной программу кешбэка за туры по стране. На сегодня программа продлена до 20 декабря, что уже помогло туристической отрасли преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса.

С 28 августа акционные туры приобрели более 50 тыс. россиян, сумма путёвок составила более 1,5 млрд рублей, средний чек путёвки — от 50 до 57 тыс. рублей. На кешбэк претендует от 20 до 75 тыс. человек, но при этом покупать путёвку нужно онлайн и оплачивать только картой «Мир». Получить можно от 5 до 15 тыс. рублей. Повышенным спросом у туристов пользуются курорты Краснодарского края, Кавминводы, поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.